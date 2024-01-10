İzmir'de Kar Beklentisi Yıkıldı

Kar bekleyen İzmirlilere üzücü haber meteorolojiden gelirken, en son 7 yıl önce yoğun kar yağışının görüldüğü kent merkezine önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor. Öte yandan kent merkezinde sıcaklıklar, poyrazında etkisiyle iyice düştü, kış iyiden iyiye hissedildi.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, en son yoğun kar yağışının 10 Ocak 2017'de görüldüğü İzmir'in merkezine, önümüzdeki süreçte yağış beklenmiyor. İzmir merkezde yaşayan vatandaşlar, karın keyfini kar yağışının etkili olacağı Bozdağ'da yaşayacak. Bozdağ civarında kar yağışının etkili olması ve karın zeminde birikmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar poyraz ile düştü

Kar yağışının beklenmediği İzmir'de sıcaklıklar, poyrazın etkisiyle iyice düştü. Kış mevsimi İzmir'de iyice hissedilirken, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Kar hasreti çektiklerini ifade eden Umut Demiral, "Kar yağsa hava yumuşar, daha iyi olur. İzmir'e en son kar yağdığında trafik çok aksamıştı. O dönem İzmirliler kara doymuştu. Tekrar kar yağmasını isteriz. Kar sağlıktır, berekettir. Kar yağarsa hava yumuşar, hasat bol olur" dedi.

"Kar soğuğunu biz çekiyoruz"

Kar topu oynamak için İzmir'den memleketi Manisa-Akhisar'a gittiğini aktaran Dilek Eriş Çelik ise "İzmir'e en son 10 Ocak'ta kar yağmıştı. Karı unuttuğumuz için o dönem İzmirliler adına güzel bir duyguydu. Şu an soğuğunu çekiyoruz. Sanırım Tekirdağ-İstanbul civarına kar yağıyor. O yüzden burada böyle bir soğuk hava var. Karı özlüyoruz. Ben aslında Manisa Akhisarlıyım. Oraya da çok kar yağmaz; ama en azından dağlık alanlara yağıyor ve ben gidip karın tadını çıkıyorum. İzmir'e de yağsa çok güzel olur. Kar havayı yumuşatıyor. Asıl soğuk şimdi olduğu gibi kar yağmadığı zaman oluyor" ifadelerine yer verdi.

14 yıldır İzmir'de oturduğunu ve kar yağışına hasret kaldığını belirten Nuri Özmut, "Kar yağışını özlüyorum. İzmirliler karı görmek istiyorsa biraz arabayla kilometre yapıp, yüksek yerlere doğru gitmeleri lazım" diye konuştu. - İZMİR