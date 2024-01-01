İzmir'de kapalı markette su alan kişi, suyun parasını güvenlik kamerasına gösterip bıraktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kapalı olan bir marketin dolabında su alan bir kişi, suyun parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle markete gelen bir kişi, dolaptan su aldı. Bu esnada marketin kapalı olduğunu fark eden vatandaş, cebinden çıkardığı parayı, iş yerinin güvenlik kamerasına gösterdikten sonra marketin dolabına bıraktı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına ise böyle yansıdı. - İZMİR