İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki ve Kaçak Ürün Operasyonu: Tonlarca Etil Alkol ve Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki ve kaçak ürünlere yönelik denetimler artırıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, son operasyonlarda tonlarca etil alkol ve binlerce kaçak ürün ele geçirdi. 68 operasyon düzenlenerek, birçok şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde merdiven altı imalathane olarak tabir edilen bir üretim alanı ile bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 650 litre kaçak/sahte içki ve 640 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede 68 operasyon

Öte yandan yılbaşı öncesi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ise 68 operasyon gerçekleştirildi; 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, işlem yapılan 4 kişi tutuklandı.

Operasyon ve denetimlerde 8,3 ton etil alkol, 930 şişe/litre sahte içki, 5 adet içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 adet içi doldurulmuş makaron, 84 bin 400 adet boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 adet gümrük kaçağı puro, 351 kilogram tütün, 806 adet ilaç ve 497 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda devletin yaklaşık 15 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
