İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Haberler

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İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Akın Küçükkurt - Yerel
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İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu İzmir'de yaz tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere jandarma ekipleri de ortak oldu.

İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İZMİR - İzmir'de yaz tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere jandarma ekipleri de ortak oldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 51 okula giderek yaz tatili öncesi karne alan 5 bin 342 öğrenciye hem karne dağıttı, hem de çeşitli hediyeler dağıttı. Karnelerini ve hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - Yerel

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