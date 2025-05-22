İzmir'de İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Gözaltına Alındı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İcra Müdürlüğü'nde görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin, yürüttükleri dosya kapsamında yapacakları işlem karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, ilgili icra dairesinde görev yapan müdür yardımcısı ve icra katibinin Türk Ceza Kanunu'nun 252/2. maddesi uyarınca gözaltına alındığı bildirildi.