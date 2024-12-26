İzmir'de Hırsızlık Yapan M.E. Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından üç evden hırsızlık yapan M.E. yakalandı. M.E. hakkında 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde üç ayrı evde hırsızlık yapan M.E., ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli M.E.'nin çevre il ve ilçelerde 8 hırsızlık olayından hakkında 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.