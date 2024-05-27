İzmir'de Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı'ndan Üniversite Öğrencilerine Burs

İzmir'de Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı (HKEB) tarafından, üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Onursal Başkan Ali Ekber Gül ile Mütevelli Heyet üyesi Sevinç Candan'ı anmak amacıyla gece düzenlendi. Gecede düzenlenen çekiliş ile üniversite öğrencilerine burs verilmek için bağış toplandı.

2016 yılında Harita Mühendisi Ali Ekber Gül önderliğinde kurulan Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı yönetimi ve üyeleri, 'aydınlık bir gelecek' sloganıyla düzenlenen gecede bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak ve hayatını kaybeden Onursal Başkan Ali Ekber Gül ile mütevelli heyet üyesi Sevinç Candan'ı anmak amacıyla gerçekleştirilen gecede toplanan paranın üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Programda, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Onursal Başkan Gül ve mütevelli heyet üyesi Candan adına video gösterimi izletildi. Video gösteriminin ardından müzik dinletisi yapıldı.

"Üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla bir aradayız"

Geceye dair konuşan HKEB Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Eroğlu, "Biz vakıf olarak üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak için bir aradayız. 20 güzel insan 2016 yılında bir yola çıktı. 'Öğrenciler daha rahat koşullarda eğitim görsünler, ekonomik kaygı gütmesinler diye' Ali Ekber Gül öncülüğünde bu vakfı kurdular. Kurulduğundan bu yana öğrencilere burs vererek eğitime destek sağlamaktayız .Vakfımızın kurucusu ve onursal başkanımız Ali Ekber Gül ve mütevelli heyet üyemiz Sevinç Candan'ı geçtiğimiz yıl kaybettik. Bu gece hem onları anacağız hem de öğrencilerimiz için Vakfımızı anlatacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Küçük desteklerle büyük yardımlarda bulunulabiliyor"

Üniversite öğrencilerinin çoğunun ekonomik şartlar sebebiyle çalışmak ya da okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldığına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz 'öğrenciler sadece eğitim alsınlar' istiyoruz. Geleceğimiz için hazırlansınlar. Ülkemizin geleceği onlar, ekonomik kaygılar nedeniyle okul bırakmak zorunda kalmasınlar. Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Küçük desteklerle büyük yardımlarda bulunulabiliyor. Başlangıçta çok az olan burs sayımız her yıl artıyor. Bu salondaki 300 kişi buraya sadece bu uğurda destek vermek için geldiler. Umarım ki onlar da keyifli bir akşam geçirirler. Biz de bu gecenin sonunda hem Ali Bey ile Sevinç Hanım'ı anmış oluruz hem de öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmuş oluruz" - İZMİR