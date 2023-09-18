İzmir'de Hareketlilik Haftası Kutlamaları Başladı

Her yıl 16-22 Eylül arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir'de kutlanmaya başladı. İzmir'deki kutlamalara AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı. Büyükelçi Meyer-Landrut “Avrupa Birliği olarak İzmir'in bu çabalarını desteklemeye çalışıyoruz. İzmir, bu tür projeleri sürdürdüğümüz akıllı kentler hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi. Bunun için de çok daha yeşil, çok daha dirençli ve çok daha sürdürülebilir biçimde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz ve bununla ilgili pilot projeler uygulanıyor” dedi.

Her yıl 16-22 Eylül arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir'de kutlanmaya başladı. İzmir'deki kutlamalara AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı. Büyükelçi Meyer-Landrut "Avrupa Birliği olarak İzmir'in bu çabalarını desteklemeye çalışıyoruz. İzmir, bu tür projeleri sürdürdüğümüz akıllı kentler hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi. Bunun için de çok daha yeşil, çok daha dirençli ve çok daha sürdürülebilir biçimde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz ve bununla ilgili pilot projeler uygulanıyor" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir Belediyesi'nin düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldı. İzmir'in Karşıyaka'ya bağlı Bostanlı semtinden vapurla Üçkuyular İskelesine geçen heyet daha sonra etkinliklerin başlayacağı yere tramvay kullanarak geldi.

Etkinlikler kapsamında Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yanı sıra delegasyon üyesi ve yurttaş katıldı. Lozan Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde kurulan etkinlik alanına kadar sürdü. Yürüyüş sonrası Mustafa Özuslu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut alanda kurulan stantları gezdiler.

"İZMİR'İN ÇABALARINI BİZLERDE DESTEKLİYORUZ"

Etkinlik alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Bugün bu haftanın ilk gününü İzmir'de kutluyor olmaktan bende büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü şehir gerçekten çok büyük bir şekilde uzun süredir bu hareketlilik haftasını kutlayan şehirlerden biridir. İzmir aynı zamanda yeşil dönüşümle de hareketliliğe katkıda bulunuyor. Avrupa Birliği olarak İzmir'in bu çabalarını desteklemeye çalışıyoruz. İzmir, bu tür projeleri sürdürdüğümüz akıllı kentler hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi. Bunun için de çok daha yeşil, çok daha dirençli ve çok daha sürdürülebilir biçimde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz ve bununla ilgili pilot projeler uygulanıyor. İzmir'de uyguladığımız ikinci proje alanı da deniz taşımacılığının karbondan arındırılması. Bununla ilgili olarak da Avrupa Birliğinin ve Avrupa Kalkınma Bankası'nın önemli katkıları oluyor. Aslında hem belediye hem de belediye başkanı gerçekten buna çok önemli bir katkıda bulunuyorlar. Gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün de ben bu toplu taşıma araçlarının bir kısmını deneyimleme fırsatını buldum. Karşıyaka'dan feribota bindik. Daha sonra buraya gelirken tramvaya bindik. Dolayısıyla burada sistemin nasıl geliştiğini ve nasıl genişlediğini yerinde deneyimleme fırsatım oldu. Gerçekten çok sayıda bir katılım var yine Türkiye'den. Dediğim gibi 600'den fazla belediye katılıyor. Türkiye Belediyeler Birliği de bu projede çok önemli bir ortamdır. Onlar bütün belediyelerin bu faaliyete katılmaları için seferber ediyorlar. Tabii ki bir hafta içerisinde bu 600'den fazla belediyeyi ziyaret etmem mümkün değil. Ama her belediye kendi ölçeğinde yapması gerekeni yapıyor. Onun için hepsine tek tek tebrik etmek istiyorum."

"BÜTÜN FAALİYETLERİMİZE HAREKETLİLİK KAVRAMININ OTURMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise şunları söyledi:

"Avrupa hareketlilik haftası bağlamında sayın büyükelçiliğimizle birlikte birçok etkinliğe katılıyoruz. Biraz önce tramvayla üçkuyulardan Lozan'a geldik. Lozandan da yürüyerek buraya kadar geldik. Bu hafta önemli. Yani e hareketliliğin farkındalığının arttırılması açısından bizim burada yaptığımız etkinlikler çok önemli. Ama hareketliliği biz sadece bununla sınırlı görmüyoruz. Yani bütün etkinliklerimize, bütün faaliyetlerimize hareketlilik kavramının oturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Biz İzmir olarak sayın başkanımız Tunç Soyer'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şehir içinde yaya trafiğinin daha fazla kullanması, yayaların daha fazla yürüyüş alanları bulması bir yerden biriyle şehir içi ulaşımda yayan gitme konusunda daha fazla teşvik edilerek yürüme yollarının daha fazla arttırılması ve yayalaştırma alanlarının arabalardan ayrıştırma alanlarının daha fazla yapılması için bir irade ortaya koyuyoruz ve bununla ilgili birçok çalışma da yapıyoruz. Bisiklete çok önem veriyoruz. Çünkü o da hareketin çok önemli parametrelerden bir tanesi. Gerek elektrikli bisikletler gerekse de normal bisikletler. BİSİM uygulamamızda bin bisiklet şu anda şehrin sokaklarında bisikletli vatandaşlarımız için deniz yolu ulaşımında ve metroda ciddi indirim sağlıyoruz. Yani bedava denilebilecek bir fiyatla yolculuk yapıyorlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde deniz ulaşımında elektrikli gemileri planlayıp onları tercih edip otobüslerde de hakeza o şekilde. Karbon salınımını gerçekten düşürmek istiyoruz. Biz sonuçta belli perspektifte karbon sıfır, hedefini ortaya koymuş bir şehiriz. O anlamda bugün çok güzel bir etkinlik oluyor. Bu mesajlarımızı doğru veren bildiğimize inanıyoruz."