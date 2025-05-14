İzmir'de Hapis Cezası Bulunan Üç Kişi Yakalandı

(İZMİR) – İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan üç kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından 12-13 Mayıs günlerinde Konak ve Çeşme ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında iki ayrı "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı bulunan H.G. ile "eşini kasten öldürme" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.O. yakalandı. Her iki şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan 13 Mayıs 2025 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan uygulamada, T.A.D. isimli kişinin yapılan kimlik sorgusunda 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.