İzmir'de Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

İzmir'de Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı
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İzmir'de Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Müstehcen yayınlarda çocukları kullanmak ve silahlı yağma gibi suçlardan aranan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulan 2 kişi yakalandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri dün Buca ilçesinde yaptıkları çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişinin saklandığını belirledi. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 9 Yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.D. ile birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 20 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası alan E.G. polis ekipleri tarafından adreslerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - Yerel
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