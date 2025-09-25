İzmir'de Gece Kulübündeki Dans Görüntüleri Nedeniyle İki Kişi Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir'de bir gece kulübünde çekilen ve sosyal medyada yayılan dans görüntülerindeki iki kişi, "dini değerlere hakaret" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakeret' ve 'müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."