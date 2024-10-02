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İzmir'de Gazete Manşeti Sansürlendi

İzmir'de Gazete Manşeti Sansürlendi
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Türkiye Gazeteciler Sendikası, İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin 'Boşluğa 'Işık' Sızdı' manşetinin İhlas Matbaası tarafından basılmamasına tepki gösterdi. TGS, sansürün basın tarihine kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti ve gazetecilerin özgürlüğü için mücadele edeceklerini belirtti.

(İZMİR)- Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı bugünkü birinci sayfasının İhlas Matbaası tarafından basılmamasına tepki gösterdi. TGS'nin açıklamasında, " İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin bugünkü manşetinin matbaa eliyle sansürlenmesi, basın tarihine geçecek kara bir lekedir" denildi.

İzmir'de yayımlanan Yenigün Gazetesi'nin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı bugünkü birinci sayfasının İhlas Matbaası tarafından basılmadığı öğrenildi. Matbaanın "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin yer aldığı sayfayı basamayacağını bildirmesinin ardından gazete yönetiminin kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı "Işıklar İçinde Uyu" manşetiyle yayımlandığı görüldü. Gazetenin "Boşluğa 'Işık' Sızdı" manşetinin İhlas Matbaası tarafından basılmamasına TGS tepki gösterdi.

TGS'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye basın tarihi matbaa baskınlarıyla, savcılık kararıyla gazete toplatmalarla, yayın yasakları ve gazete kapatmalarla doludur. İzmir'de yayımlanan Yenigün gazetesinin bugünkü manşetinin matbaa eliyle sansürlenmesi, basın tarihine geçecek kara bir lekedir. Öte yandan 2024 yılındayız ve bilginin yayılmasını engellemek mümkün değil. Hem sansürcülere bir ders vermek hem de Yenigün'deki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyurmak üzere, bugün okuyucuya ulaştırılmayan manşeti yayımlıyoruz" denildi.

TGS İzmir Şubesi'den yapılan yazılı açıklamada ise "Habere sansür bu kez matbaa eliyle yapıldı" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yenigün Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfası, İhlas Matbaası'nın 'Bu sayfayı basmayız' itirazıyla karşılaştı. Sayfadaki manşet, gazetenin çıkmaması durumunda ağır cezai yaptırımlarla karşılaşılacağı için akşam saatlerinde değiştirilmek zorunda kaldı. Gazetecilerin tehdit edilmesinin, gazetelerin sansürlenmesinin giderek olağanlaşması, ülke demokrasisi için büyük bir tehlikedir. Bizler sesimizi kısmaya, susturmaya çalışanlara inat gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin basın tarihine kara bir leke olarak geçecek bu basın özgürlüğü ihlalini şiddetle kınıyor ve gazetenin okuyucuya ulaştırılamayan manşetini yayımlıyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi olarak Yenigün'deki meslektaşlarımızın yanındayız."

Kaynak: ANKA / Yerel

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