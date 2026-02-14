Haberler

İzmir'de 24 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

İzmir'de hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından 13 Şubat'ta aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan sorgulamada F.İ. isimli şahsın, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
