İzmir'de Fetö'nün Güncel Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ'nün 'güncel yapılanma' faaliyetlerine yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de FETÖ'nün "güncel yapılanma" faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "güncel yapılanma" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

