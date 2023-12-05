İzmir'de Engelli Döner Ustası Kendine Özel Aparat Geliştirdi

İzmir'de, sağ elini kıyma makinesine kaptırdıktan sonra engelli olarak mesleğine devam eden 45 yaşındaki döner ustası Fesih Gündem, çok sevdiği mesleğini sürdürebilmek için engelleri aştı, kendine özel aparat geliştirdi. Geliştirdiği aparat sonrası mahallenin 'demir elli ustası' olarak tanınan Gündem, aparatın ucuna çeşitli bıçaklar takarak hem hayatını kolaylaştırıyor hem de döner kesip, et ve salata doğrayabiliyor.

Buca ilçesinde bir lokantada döner ustası olan Fesih Gündem, 2015 yılında elini kıyma makinesine kaptırınca sağ elini kaybetti. Tek eliyle mesleğini sürdüremeyen iki çocuk babası Fesih Gündem, hayatını kolaylaştırmak ve mesleğini yapabilmek için kendine özel bir aparat geliştirdi.

İlk önce baca borusundan aparat yaptı

Döner ustası Gündem, izlediği bir filmden esinlenerek baca borusundan ilk aparatı yaptı. 45 yaşındaki Fesih Gündem, daha sonra paslanma yapmaması için ikinci bir aparat geliştirdi ve onu da krom malzeme kullanarak yaptı. Geliştirdiği aparat sonrasında diğer esnaflar tarafından 'demir elli usta' olarak anılan Gündem, aparatın ucuna çeşitli bıçaklar takarak kaybettiği sağ eliyle yemek yiyor, döner kesiyor, et ve salata doğrayabiliyor.

Kendi yaptığı aparat sayesinde rahat çalıştığını ifade eden Gündem, "2015 yılında elimi kıyma makinesine kaptırdım. Bu yüzden bir süre çalışamadım. Daha sonra çalışmaya başladım. Engelim olduğu için çalıştığım yerlerde diğer çalışanlardan daha az ücret alıyordum. Yine de kendi işimi bırakmak istemedim; çünkü 25 yıl bu işle uğraştım. Ben eski filmleri izlemeyi seviyorum. Bir filmden esinlenerek böyle bir apart yapma fikri aklıma geldi. Ben de bana nasıl fayda sağlar diye düşünerek aparat geliştirdim. Aparat sayesinde rahat çalışabiliyorum, mesleğimi yapabiliyorum. Hayatımı kolaylaştırdı. Bu sayede engelli arkadaşlarıma da umut olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çatal, kaşık takarak yemek de yiyebiliyorum"

Fesih Gündem, "Aynı zamanda aparata döner ve kebap bıçağını takarak; et doğrayabiliyorum, salata yapabiliyorum, döner kesebiliyorum. Çatal, kaşık takarak yemek de yiyebiliyorum. Çok yönlü bir aparat. Sıradaki yapacağım aparat daha yönlü olacak. Bileğim oynadığı için oynar başlı yaptıracağım. Bu aparat üzerine şimdi çalışmalarım var. Engelli arkadaşlarım da daha rahat yemek yiyebilsinler, ihtiyaçlarını görebilsinler diye uğraşıyorum. Bana destek verilirse ben de bütün engelli arkadaşlara ulaşmak için çaba göstereceğim" dedi.

Sosyal medya üzerinden engelli bireylerin kendisine ulaştığını ve onlara da yardımcı olmak istediğini aktaran Gündem, "Engelli arkadaşlar bana, 'bu aparatı nasıl yaptın, bize de yapabilir misin?' diye ulaşıyor. Elimden gelirse onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu aparatı yapma süreci bayağı uzun ve zahmetli oldu. Bu aparatı yapabilmek için 3 ay uğraştım. 2 sene önce yaptığım ilk aparat bana 3 bin TL'ye mal oldu. Ondan sonra yaptığım ikinci aparatın fiyatı ise 3 bin TL'yi geçti" diye konuştu.

"Mühendis olsaydım çok daha farklı aparat üretirdim"

"Mühendis olsaydım daha farklı bir aparat geliştirirdim" diyen Fesih Gündem, şöyle devam etti:

"İlk geliştirdiğim aparatı baca borusundan yaptığım için paslanıyor. Paslanma olmasın diye kromdan yeni bir aparat daha yaptım. Bunu da geliştirmeye çalışacağım. Ben mühendis değilim, ilkokulda okulu bıraktım. Eğer mühendis olsaydım daha farklı bir aparat üretirdim; fakat mühendis olmadığım için elimden bu kadar geldi. Şimdi ise çorba içebileceğim bir aparat geliştiriyorum." - İZMİR