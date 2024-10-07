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İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızlığına Operasyon

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Bornova'da elektrikli motosiklet bataryalarını çalıp satan 5 şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. 4 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde elektrikli motosiklet bataryalarını çalarak satan ve kendi motorlarına yedek batarya olarak kullanan 5 şüpheli, ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince nitelikli hırsızlık olaylarına ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda, İzmir'in Bornova ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka şahıslara satan ve kullandıkları elektrikli motosikletlere yedek batarya olarak kullanan 5 şüpheli 5 Ekim Cumartesi günü yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında bulunan M.U. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.F.D, B.B, B.U, ve Ö.A.  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler bulunarak ilgili firma yetkisine teslim edildi.

İzmir'de Elektrikli Motosiklet Bataryası Hırsızlığına Operasyon
Kaynak: ANKA / Yerel

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