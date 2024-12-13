İzmir'de Dron Motoru Üretimi Başladı

İzmir'de 50 yıllık tecrübesiyle elektrik motorları üretimi yapan bir firma, altyapısını hazırlayarak yatırımlarını yaptı, kurduğu özel bir birimle sıfırdan dron motorları üretmeye başladı. Pazara hızlı giren firma, kısa bir süre olmasına rağmen Amerika ile çalışmaya başlarken, üretimin daha da artırılması planlanıyor.

Bornova ilçesinde, 1973 yılında kurulan ve genelde elektrik motorları üreten bir şirket, yüzde 100 yerli ve milli dron motorları üretimiyle Türkiye'nin öncüleri arasında yer alıyor. Yarım asırlık tecrübesini kullanan ve bu konuda alt yapısını hazırlayan firma, fabrika içerisinde özel bir dron birimi kurdu. Deneyimli isimleri istihdam eden şirket, günde yaklaşık 20 ile 40 adet arasında, 23 milimetre ve 81 milimetre çapında dron motorlarının üretimini gerçekleştiriyor.

1 yıldır üretim yapan firma, Amerika'da bulunan tanınmış bir şirket ile de çalışmaya başladı. 50 yıllık bir tecrübesi olduğunu ifade firma yetkilileri; savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kullanılabilir hale gelen dronlar için motorlar üretebileceğini ve destek beklediklerini aktardı.

İki farklı çapta üretim var

"Türkiye'de dron motorları üzerine üretim yapan sınırlı sayıda firma var" diyen şirketin Satış Direktörü ve Makine Mühendisi Ahmet Taner, "İmalatımızda iki farklı güçte motorumuz var; 23 milimetre ve 81 milimetre laminasyon çapında motor imalatımız devam ediyor. Az adetlerle üretime başladık; fakat zaman içerisinde, yatırımın artırılmasıyla bu sayı daha da artacaktır. En ufak motorumuz, 2-3 kilogram arasında bir ağırlık kaldırabiliyor. Küçük dronlarda 4 tane motor olduğunu düşünürsek, bu motorlar 8-10 kilogram arasında bir yük kaldırabiliyor. Büyük dron motorları; yani bizim şuan imalatımızda olan 81 mm olan motorlar, 6-8 kilogram arasında yük taşımaktadır. 4 motorda ise 24-30 kilogram arasında toplam yük kaldırabiliyor" dedi.

Farklı alanlarda kullanılıyor

Üretilen dron motorlarının kullanım alanlarını da sıralayan Ahmet Taner, "Bu dronlar çok farklı yerlerde kullanılabiliyor; fotoğraf ve sinema çekimleri, zirai amaçlı ilaçlama, güvenlik ve arama kurtarma, haritacılık, savunma sanayi gibi bir çok farklı alanlarda kullanılıyor" diye konuştu.

"Bütün dünyada dron motorları için tek kaynak Çin"

Dron motorları fikrinin ortaya çıkış hikayesini paylaşan Taner, "Dronların stratejik bir önem kazandığını gördük. Bütün dünyada bu dron motorları için tek kaynak Çin; yani Çin'den başka üretim yapan kısıtlı firma var. Yüzde 95'ten fazlası Çin'de üretiliyor. Özellikle Amerika tarafında da, Avrupa tarafında da Çin'den tedarike bir uzaklaşma trendi görüyoruz. Dronların stratejik önemi sebebiyle, Çin'e olan bağımlılığı azaltma amaçlı bir hamle; yani dronlar için farklı kaynaklarda üretimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an fabrikamızda, günde yaklaşık 20-40 adet arası motor imal ediliyor. Kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Amerika'da bir müşterimiz var. Kendileri özelikle Çin haricinde, herhangi bir ülkeden gelen motorlarla çok ilgililer" şeklinde konuştu.

"Yerli sanayiye, Avrupa'ya burada olduğumuzu duyurmak istiyoruz"

Taner, son olarak şöyle devam etti: "Şuan tek hedefimiz; kendimizi duyurmak. Bu konuyla ilgili; yerli sanayiye, Avrupa'ya, Amerika'ya, dron motoru arayan herkese burada olduğumuzu, iyi bir çözüm ortağı olabileceğimiz duyurmak istiyoruz. Faz Elektrik, 1973 yılında kuruldu ve temelinde bir elektrik motoru imalatçısı. Yaptığımız ürünlerin hepsinin kalbinde bir motor var. Dron motoru üretmemizin temel sebebi; bizim kabiliyetimizin elektrik motoru olmasıdır. 50 yıldır elektrik motoru üretiyoruz." - İZMİR