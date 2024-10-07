İzmir'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
İzmir'de dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. D.B, emniyetteki kayıtlı suçları ile birlikte adli mercilere teslim edildi.
(İZMİR) - İzmir'de, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.B'yi yakalandı.
Emniyette çok sayıda kayıtlı suçu bulunan D.B, adli mercilere teslim edildi.