İzmir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 20 Milyon Lira Zarar

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, yurttaşları toplam 20 milyon lira dolandıran çete çökertildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, İzmir merkezli 26 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandıran çete çökertildi. Elebaşılığını V.U'nun yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 84 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Toplam 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Çetenin, geçen yıl ülke genelinde 67 vatandaşı 20 milyon TL'den fazla dolandırdığı tespit edildi.

53 kişi tutuklandı

Operasyonun ardından Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemlerinin tamamlanan 13 şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 71 şüpheliden 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 53 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.