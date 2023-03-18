- İzmir'de deprem sonrası inşa edilen 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı

TOKİ, İzmir'deki deprem sonrası dönüşüm rakamlarını açıkladı

Bıyıkoğlu: "Hedeflenen 1 yıl süresinden önce konutları teslim etmeye başladık"

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yapılan 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı. TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, hedefledikleri 1 yıl süresinden önce konutları teslim etmeye başladıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardından yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor. Bakanlık, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaraların sarıldığını vurgulayarak afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutların ve iş yerlerinin 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildiği bildirildi. Öte yandan İzmirli vatandaşlara bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde de çalışmalara başlandı. Bu çerçevede İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği belirtildi.

İhaleler gerçekleştirildi

İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 işyerinden 841 adet konut ve 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor. 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri sürüyor. Sosyal donatı çerçevesinde anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam ediyor. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi çerçevesinde 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.

Millet Bahçesi

Toplu Konut İdaresi eliyle İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konut, sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkanı kazandırılmış olacak. TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de Millet Bahçeleri oldu. İzmir'de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 Millet Bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediliyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak Millet Bahçeleri'nin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.

"1 yıl süresi dolmadan hak sahiplerine teslim etmeye başladık"

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, ihalenin ardından 1 yıl geçmeden konutları hak sahiplerine teslim ettiklerini vurguladı. Bıyıkoğlu, "30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremden sonra TOKİ tarafından 5 bin 61 konut ve 357 iş yerinin ihalesini gerçekleştirdik. Bayraklı Manavkuyu, Mansuroğlu ve Salhane mahallelerinde 7 bölge belirleyerek burada kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu 7 bölgede yerinde dönüşüm sağlayarak Şubat 2021 yılında inşaatlara başladık. Bu konutlarımızı da 1 yıl süresi dolmadan hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Merkezdeki 7 bölgede inşasını gerçekleştirdiğimiz bin 404 konut ve 189 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alan olarak tabir ettiğimiz bu alanda ise proje alanlarıyla eş zamanlı olarak 8 etabın ihalesi gerçekleştirildi. Burada 8 etapta toplam 3 bin 657 konut ve 68 iş yeri ihalesini yaptık. Şu ana kadar 3 bin 198 konutun inşasını tamamlamış bulunuyoruz. 841 adet konutumuzun teslimleri tamamlandı; geri kalanlar da AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Burada ayrıca okul, cami ve sağlık tesislerinin de inşası hızla devam etmekte. Bölgenin genel altyapı ihtiyacını karşılamak adına atık su, yağmur suyu, içme suyu, doğalgaz imalatlarını da tamamlamış bulunmaktayız. Bölgede bizim toplamda deprem sonrası ihale ettiğimiz 5 bin 61 konuttan 4 bin 602'sini tamamladık. Kalan 459 konutumuzu da Mayıs ayı itibarı ile hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Zemin etüt raporlarına göre projelendirme gerçekleştiriyoruz"

Bayraklı'daki rezerv alanın kaya bir zemin olduğunun altını çizen Bıyıkoğlu, "Biz TOKİ olarak yapacağımız konutları inşa edeceğimiz alanlarda öncelikle zemin etüt raporlarına göre projelendirme gerçekleştiriyoruz. Gerekiyorsa zemin iyileştirme yöntemlerini uyguluyoruz. Buradaki rezerv alanda da zemin etüt raporu sağlıklı çıktı; zaten kaya zemindi. Biz buraların temelini yaparken, yolları bile açarken dinamitle patlatma yöntemi kullandık" açıklamasında bulundu.

İzmir'de 12 bin 400 konut inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile İzmir'de toplam 12 bin 400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. "İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde İzmir Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkan, esnafın hizmetine sunuldu.