İzmir'de Dayanışma Sofraları Kurulmaya Devam Ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Kandere Parkı'nda vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Kandere Parkı'nda vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Ramazan ayının başlamasından bu yana çeşitli bölgelerde iftarlarını devam ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlileri dayanışma sofralarında buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova ilçesinde Kandere Parkı'nda bin 500 kişilik iftarda vatandaşlarla buluştu.
Başkan Soyer'e İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar eşlik etti.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Tunç Soyer, çocukların "Büyük Başkan" sloganlarıyla uğurlandı.