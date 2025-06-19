İzmir'de Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan 12 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kimlik sorgusu sonucunda hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.