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İzmir'de Cinayet Şüphelisi Yunus Polisleri Tarafından Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri tarafından durdurulan bir kişinin, kasten adam öldürme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli ile birlikte başka suçlardan aranan kişiler de yakalandı.

Cinayet şüphelisi, polis uygulamasında yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde uygulama gerçekleştiren yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin, kasten adam öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, yunus ekiplerinin uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan İ.C.U. adlı şahsın yapılan sorgusunda, 15 yıl kesilmiş hapis cezası ile 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan yapılan uygulamalarda, 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası ile uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, ruhsatsız silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, parada sahtecilik suçlarından arandığı anlaşılan G.İ. ile 15 yıl 5 ay 18 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan B.K. de gözaltına alındı.

İzmir'de Cinayet Şüphelisi Yunus Polisleri Tarafından Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel

Cinayet Polis Konak İzmir

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