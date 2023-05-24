İzmir'de CHP'li Gençlerden Manili-Davullu Seçim Çalışması

İzmir’de, CHP Konak İlçe Gençlik Kolları, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalarını davul ve manilerle sürdürüyor. CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, “Tarihi seçime günler kala, Konak’ın her yerinde davullarımız ve manilerimizle halkımıza sesleniyoruz. Sesimizi duymayan kalmasın, duyanlar duymayanlara anlatsın” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'de, CHP Konak İlçe Gençlik Kolları, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalarını davul ve manilerle sürdürüyor. CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, "Tarihi seçime günler kala, Konak'ın her yerinde davullarımız ve manilerimizle halkımıza sesleniyoruz. Sesimizi duymayan kalmasın, duyanlar duymayanlara anlatsın" dedi.

CHP Konak İlçe Gençlik Kolları, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yurttaşları oy kullanmaya çağırmak için farklı bir propaganda yönetimini uyguluyor. Her gün Konak'ın belirli mahallelerinde bir araya gelen gençlik kolları üyeleri, ramazan davulcularını anımsatan bir çalışmayla mahalleyi dolaşıyor.

CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "CHP Konak Gençlik Kolları olarak, tarihi seçime günler kala, Konak'ın her yerinde davullarımız ve manilerimizle halkımıza sesleniyoruz. Sesimizi duymayan kalmasın, duyanlar duymayanlara anlatsın. İlk turda salladık, şimdi yıkacağız. Size söz, biz kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin, bu düzen artık değişsin" dedi.