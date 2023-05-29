İzmir'de Çevreyolu Üzerinde Bir Tır Yandı

İzmir'de, Çevreyolu üzerinde, dün gece Bayraklı Tünellerinde bir TIR'da yangın çıktı. TIR kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de Çevreyolu üzerinde bir TIR'da dün gece yangın çıktı. Olay yerinde bulunan yurttaşların haber vermesiyle, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tünellerin Karşıyaka yönüne giden yolu trafiğe kapatılırken yangın görüntüleri yurttaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Çevre Yolu Karşıyaka yönü Bayraklı Tüneli içinde bir tır yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" bilgilerini verdi.