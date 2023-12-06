İzmir'de Buca Metrosu çalışmaları hızlandı

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nda çalışmalar hızlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda tünel açma makineleri TBM'lerin girmesine sayılı günler kala istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar da koruma altına alınmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda hayata geçen Buca Metrosu'nda çalışmalar hızlandı. Tünel açma makineleri TBM'lerin tünel kazısına başlayacağı General Asım Gündüz İstasyonu bölgesinde Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bulunan 7 adet demir ağacı, özel teknik ve ekipmanlarla yerlerinden taşınacak. Taşınan ağaçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda bakıma alınacak. Çalışmalar tamamlandığında bölge tekrar ağaçlandırılacak. Ağaçların taşınması ile açılacak koridor kullanılarak tünel açma makineleri TBM'ler General Asım Gündüz İstasyonu temel kazısına indirilerek, tünel kazılarına başlayacak.

HEDEF GÜNLÜK 400 BİN YOLCU

Hat üzerinde 3 tünel açma makinesi (TBM) çalışacak. İlerleyen günlerde TBM sayısının dörde çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro'ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.