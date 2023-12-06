Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Buca Metrosu çalışmaları hızlandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu'nda çalışmalar hızlandı. Tünel açma makineleri TBM'lerin girmesine sayılı günler kala istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar da koruma altına alınıyor.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nda çalışmalar hızlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda tünel açma makineleri TBM'lerin girmesine sayılı günler kala istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar da koruma altına alınmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda hayata geçen Buca Metrosu'nda çalışmalar hızlandı. Tünel açma makineleri TBM'lerin tünel kazısına başlayacağı General Asım Gündüz İstasyonu bölgesinde Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bulunan 7 adet demir ağacı, özel teknik ve ekipmanlarla yerlerinden taşınacak. Taşınan ağaçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda bakıma alınacak. Çalışmalar tamamlandığında bölge tekrar ağaçlandırılacak. Ağaçların taşınması ile açılacak koridor kullanılarak tünel açma makineleri TBM'ler General Asım Gündüz İstasyonu temel kazısına indirilerek, tünel kazılarına başlayacak.

HEDEF GÜNLÜK 400 BİN YOLCU

Hat üzerinde 3 tünel açma makinesi (TBM) çalışacak. İlerleyen günlerde TBM sayısının dörde çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro'ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Asım Gündüz İzmir Ulaşım Çevre Yerel Haberler Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title