İzmir'de Boşanma Davası Cinayeti Duruşması Ertelendi

HABER: FATİH ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de, Hülya Şellavcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, sanığın Almanya'da işlediği suçla ilgili evrakın beklenmesine karar verilerek, 26 Eylül'e ertelendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde Hülya Şellavcı Yeğin'in, boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 8'inci duruşması, İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Hülya Şellavcı'nın damadı avukat Ensar Aktürk katılan vekili olarak yer aldı.

Avukatlarının katılmadığı duruşmada savunma yapan Kaffar Yeğin, "Ben avukat istemiyorum, kendi savunmamı kendim yapacağım. Almanya'daki cevap geldi mi onu merak ediyorum. O benim için çok önemli çünkü Ensar Aktürk'e ben avukat demiyorum, o bir damattır. Ailemle aramı bozan da odur. Onu vurgulamak istiyorum. Medyadaki yalanları beni seri katil yaptı, beni eşimi baltayla öldüren insan yaptı. Beni birden fazla insan öldüren adam yaptı. Almanya'daki cevabı özellikle istiyorum. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Karar duruşmasında mazeret verecek sürenin uzamasına neden olacak"

Katılan vekili avukat Ensar Aktürk ise "Sanık vekili ilk mazeret verdiğinde son kez kabul edilmişti. Her duruşmada neredeyse mazeret veriyor. Sanık da avukatı olmadığını sanıyor, konu dışı beyanlarda bulunuyor. Sanık vekilinin mazeretlerinden biz sıkıldık, mazeret de belirtmiyor meslektaş. Biz mesleki mazeretleri kabul etmiyoruz. Korkarız ki karar duruşmasında mazeret verecek, sürenin uzamasına neden olacak. Bu durumun İzmir Barosu'na bildirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ankara'da 40 gündür bekliyor"

Sanık Kaffar Yeğin'in Almanya'da işlediği suçlarla ilgili cevap beklendiğine işaret eden Aktürk, "Cevap çok büyük ihtimalle Ankara'da 40 gündür bekliyor. Berlin Büyükelçiliğinin cevabını dilekçemize ekledik. Almanya'dan 40-50 gün önce verilmiş bir evrak var. Fakat Ankara'da büyük ihtimal tıkandı. Bize Ankara'dan 'Burası çok yoğun, evrak gelmiş olsa bile alttaki dosyada bekliyor olabilir' denildi. Berlin Büyükelçiliği cevabı kullanılarak bir sorgulama yapılırsa daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık Kaffar Yeğin'in tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının baroya bildirilmesine, Almanya'dan gelecek evrakın beklenmesine karar verilerek, duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Ne Olmuştu?

İzmir'in Bornova ilçesinde 22 Ekim 2022 tarihinde Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan Hülya Şellavcı Yeğin, iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmüştü. 2 çocuk annesi kadının öldürülmesiyle ilgili polis, boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlatmış, Kaffar Yeğin, 8 Kasım 2022'de Konak ilçesinde arkadaşının evinde suç aleti silahla yakalanarak tutuklanmıştı.