İzmir'de Bisiklet Hayatın Her Alanında - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Başkan Tunç Soyer'in 2030'da sıfır karbon hedefi doğrultusunda kentte bisikletli ulaşımı güçlendirmek için yaptığı çalışmaları açıkladı. Bisikleti toplu taşımaya entegre eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Soyer döneminde bin bisikletlik park yeri, 35 tamir istasyonu yaptı. Bisiklet yolu 61 kilometreden 89 kilometreye, BİSİM bisikletlerinin sayısı ise 540'tan 890'a çıkarıldı. 34 BİSİM istasyonuna 26'sı daha eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını arttırma hedefi doğrultusunda son üç yılda bisikletli ulaşım yatırımları arttı. Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan çevreci toplu ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken, motorlu taşıtlar yerine bisikleti günlük hayatın bir parçası yapmak için de altyapıyı güçlendirdi.

BİSİKLETLİ ULAŞIMIN PAYI ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer döneminde bin bisikletlik park yeri yaptı. Bisiklet yolu 61 kilometreden 89 kilometreye çıkarıldı. 34 Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonuna 26'sı daha eklendi. Bisikletlerin otobüsle taşınabilmesi için otobüslere özel aparatlar monte edilirken katlanır bisikletlerin otobüslere alınmasına izin verildi. Çalışmalar doğrultusunda bisikletli ulaşımın İzmir'deki payı yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi. Hedef ise ulaşımın payını yüzde 1,5'a çıkarmak.

BİSİM 890 BİSİKLETLE HİZMETTE

Bisikletli ulaşım planlamasının en önemli bileşenlerinden BİSİM kent genelinde 120'si çocuk, 120'si tandem (iki sürücülü) ve 650'si yetişkin bisikleti olmak üzere 890 bisikletle hizmet veriyor. BİSİM bisikletlerinin sayısı 540'tan 890'a çıkarıldı. Başkan Soyer döneminde BİSİM bisikletlerinin kullanımı yüzde 30 arttı.

5 KURUŞ UYGULAMASI BİNİŞLERİ YÜZDE 82 ARTIRDI

Bisiklet kullanımının artırılması için toplu ulaşımın tamamına bisikletli ulaşım dahil edildi. 2020'den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruşa faydalanması sağlanarak bisikletle vapuru tercih eden yurttaşların sayısında 2021-2022 yılları arasında yüzde 82'lik artış sağlandı.

HEDEF 107 KİLOMETRE

Kent genelinde 89 kilometreye ulaşan bisiklet yolu uygulanacak yeni düzenlemelerle 107 kilometreye çıkacak. Gaziemir, Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire, Bergama, Selçuk ilçelerinde ise bisiklet yolu için planlama ve projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kısa vadede 107 kilometre, orta ve uzun vadede ise 248 kilometrelik bisiklet yolunun daha yapılması planlanıyor.

BİSİKLETLİLER TRAFİKTE DAHA ÖZGÜR

Bisiklet sürücülerinin yolda kalmadan ulaşımlarını sağlayabilmeleri için bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 bisiklet pompası yerleştirildi. Trafikte bisiklet bilincini güçlendirmek için 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve billboardlarda motorlu taşıt sürücülerine yönelik mesajlar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.00'de Konak Meydanı'ndan İnciraltı Kent Ormanı'na toplu bisiklet sürüşü yapacak. İnciraltı Kent Orman'ında ise etkinlikler sürecek.

ANKA / Yerel