İzmir'de Bir Yılda 25 Bin Kedi ve Köpek Kısırlaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, onların refahını ve toplum sağlığını korumak için kısırlaştırma çalışmalarına hız kazandırdı. Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl içinde 25 bin kedi ve köpeği kısırlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, onların refahını ve toplum sağlığını korumak için kısırlaştırma çalışmalarına hız kazandırdı. Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl içinde 25 bin kedi ve köpeği kısırlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Umut Polat, rehabilitasyon, bilinen adıyla kısırlaştırma çalışmasının önemine değinerek, "Rehabilitasyon ile sokak hayvanları sayısı belli bir seviyede tutulup, çevre ve halk sağlığının korunmasına büyük katkı sağlanmakta. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda büyük emek veriyoruz. Yıllık yaklaşık 25 bin civarında kısırlaştırma yapıyoruz. Yakalama hizmeti ile bunu artırmayı planlıyoruz. Aylık yaklaşık ortalama 750 köpeğe ulaşıyoruz. Bu çalışmamızı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yürütüyoruz. Gönüllülerle ortak çalışarak lokasyonları belirleyip, hekim gözetiminde onlarla birlikte sokak hayvanlarının merkezlerimize ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İKİ KATINA ÇIKTI

Bornova Gökdere'deki Pako Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bulunan ameliyathanede kısırlaştırma işlemleri yapılan köpekler, sağlığına kavuştuktan sonra alındıkları bölgeye bırakılıyor. Ameliyatın ardından kedi ve köpeklerin yaklaşık bir hafta gözlem altında tutulduğunu belirten Umut Polat, "Kısırlaştırılması, ameliyatı ve bakımı, tedavi süreci bir haftayı buluyor. Kısırlaştırma sonrası operasyon yarası iyileştiğinde, hayvanın genel durumunun iyi olduğu kanaati oluştuktan sonra alındığı yere bırakılıyor. 8 hekim ile operasyon yapılıyor. Yıllık 10-12 bin seviyesinde olan kısırlaştırma sayıları, son bir buçuk yılda iki katına çıkarıldı" diye konuştu.

REHABİLİTASYON ÖNEMLİ

Temel hedeflerinin sokak hayvanları popülasyonunu belli bir seviyede tutmak olduğunu vurgulayan Umut Polat, "Rehabilitasyon onların refahı ve sağlığı açısından çok önemli. Aynı zamanda beraber yaşadığımız bu canlılar ile insanların daha uyumlu yaşaması adına bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.