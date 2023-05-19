İzmir'de Bin 500 Kilogram Midye Ele Geçirildi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Körfezi'nde yasa dışı midye avcılığı yapan 3 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bin 500 kilogram midye ele geçirildi.

İzmir Körfezine dalarak midye toplayan şahıslara yönelik bugün yapılan operasyonda 50 çuval içerisinde toplam bin 500 kilogram midye ele geçirilirken, midye çıkaran İ.D., S.Ü. ve A.E'ye toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı.

Operasyonda şahıslarla birlikte, 2 dalış kıyafeti, 1 dalış tüpü, 1 regülatör, 1 elek ve 1 küreğe de mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.