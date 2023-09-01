İzmir'de Barış Güvercinleri Uçuruldu

KERİM UĞUR

İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte barış güvercinleri uçuruldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Amacımız kardeşliğin sevginin ve hoşgörünün paylaşılarak pekiştirildiği, kavganın ve kıyımlarının olmadığı silahların sustuğu, nefretin ve korkunun yerine iyiliğin ve umudun çoğaldığı bir dünyada yaşamak" dedi.

İzmir'de Konak Kent Konseyi ve Konak Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bugün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde etkinlik düzenledi. Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Ege Barış Derneği Başkanı Zeynep Altiok, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı katıldı.

"BU TOPRAKLARIN BARIŞ VE KARDEŞLİĞE OLAN İHTİYACINI GÖRMEZLİKTEN GELENLER TÜRKİYE'Yİ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA SAVAŞIN VE ŞİDDETİN PARÇASI OLMAYA ZORLUYORLAR"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Şiirlerimizde, şarkılarımızda, ağıtlarımızda ve marşlarımızda hep barış kelimesi olmuştur. Çünkü bizler savaşın acısını en yakından hissetmiş bir milletin evlatlarıyız. Sadece geçmişte değil, bugünde komşu ülkelerde yaşan savaşların zararını ülkece görmekteyiz. Irak'ta, Suriye'de, Ukrayna'da yaşanan çatışmaların acı faturasını maalesef ülkemiz ödemektedir. Bu toprakların barış ve kardeşliğe olan ihtiyacını görmezlikten gelenler Türkiye'yi her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya zorluyorlar. Siyasi iktidarın yanlış dış politikası ve komşularımızla bitmeyen gerilimler ne yazık ki ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden oluyor. Oysa tarafları kim olursa olsun kazan daima emperyalist odaklar. Kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla barış içinde yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların kültürlerin kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir Türkiye istiyoruz. En önemlisi de ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihine giren yurtta barış dünyada barış sözüne sadık kalmak istiyoruz. Amacımız kardeşliğin sevginin ve hoşgörünün paylaşılarak pekiştirildiği, kavganın ve kıyımlarının olmadığı silahların sustuğu, nefretin ve korkunun yerine iyiliğin ve umudun çoğaldığı bir dünyada yaşamak. Bugün yükselecek beyaz güvercinler hep huzuru olsun. ve hepimizi insanca dostça ve kardeşçe birbirimize bağlasın diyorum" diye konuştu.

"İNSANIN İNSANA YAPTIĞI EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR SAVAŞ"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise "Maalesef bizim coğrafyamız var olduğu tarihten bugüne hep kan gözyaşı ve savaşlarla anılmış bugün hala Suriye'de süren savaşın bize katkısının ne olduğunu buralarda tartışmak istesek çok çok uzun zamanımızı alır. İnsanın insana yaptığı en büyük kötülüktür savaş. Oysa insanın insanla birlikte mutlu yaşayacağı şeyin adıdır barış. Barış, en büyük yolculuğunun ürünüdür, vicdanıyla, beyni arasındaki yolculuğun yani bir yanıyla barış vicdanidir. Bugün Afrika'dan Rusya ve Ukrayna'ya ve Suriye'ye Orta Doğu'nun her kesiminde savaş var. Dünyada bir yerde savaş varsa, dünyanın geri kalan bütün ulus o savaştan maalesef payını alıyorlar. Artık dünya birbiriyle entegre bir halde. Bizim payımıza da göçmenler düştü. Bizim payımıza da ülkemizin işgali düştü. Biz insanların mutlu olabileceği en basit şeyin en maliyeti şeyin barış olduğunu biliyoruz. Savaşın iki kadar var. Bir yayılmacılar bir de silah tüccarlarıdır. Biz bunlara karşı olduk olduk olalı Türkiye kuruldu kurulalı ulu önderin lafında sözünün rehber edinip inadına barış diyen insanlardanız" diye konuştu.

"1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ, BARIŞIN VE HOŞGÖRÜNÜN HER TÜRLÜ ÇATIŞMANIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜCÜ SİMGELER"

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise şunları söyledi:

"1 Eylül Dünya Barış Günü, barışın ve hoşgörünün her türlü çatışmanın üstesinden gelebilecek gücü simgeler. Tüm dünyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ve insan hakları ihlalleri, barışın ne kadar hassas ve kırılgan bir değer olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu gün, uluslararası toplumu savaşın ve çatışmanın sona erdirilmesi, insan haklarının korunması ve küresel istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya çağırmaktadır. Bu yıl, Dünya Barış Günü'nün teması 'Birlikte Daha Fazla İyiye: Barış İçin Dayanışma, İnsan Hakları İçin İşbirliği' olarak belirlenmiştir. Bu tema, uluslararası iş birliğinin ve dayanışmanın, insan haklarının korunması ve sürdürülebilir barışın sağlanması yolunda ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Birlikte çalışarak, küresel sorunlarla başa çıkabilir, insanların haklarına saygı gösterebilir ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz."

Konuşmaların ardından katılımcılar, Dünya Barış Günü'nü kutlamak için güvercin uçurdu.