İzmir'de, Azerbaycan soykırımları paneli

Azerbaycan halkına yönelik soykırımlar İzmir'de düzenlenen panelde ele alındı Panelde, Azerbaycan halkına yönelik 20. yüzyıl soykırımları tarihi belgeler ve akademik veriler ışığında kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Zafer" Şehit Ailelerine Destek Derneği, Bakü Devlet Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Azerbaycan Derneği'nin (İZAZDER) ortak organizasyonuyla ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen "20. Yüzyılda Azerbaycan Halkına Karşı İşlenen Soykırımlar ve Sürgünler" başlıklı panel yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının çalınması ve soykırım kurbanlarının anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Panelin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan üstlendi. Prof. Dr. Erdoğan, açılış konuşmasında panelin içeriğine dair bilgi vererek katılımcıları selamladı.

Büyük ilgi gören panelde "Zafer" Şehit Ailelerine Destek Derneği Başkanı Sevinç Orucova, Eğitim Gelişim Fonu Proje Yönetimi Departmanı proje yöneticisi ve Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov'un eşi Ofelya Salmanova ile İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay söz aldı. Konuşmacılar, Azerbaycan halkının tarih boyunca yaşadığı soykırım ve sürgünlerin unutturulmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Tarihi acılar unutulmamalı"

İzmir Azerbaycan Derneği Başkanı Perviz Altay, konuşmasında bu tür etkinliklerin taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Dernek olarak, Azerbaycan halkının yaşadığı tarihi acıların unutulmaması ve bu gerçeklerin uluslararası kamuoyuna belgelerle aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla çeşitli kültürel ve akademik etkinlikler düzenliyoruz" dedi. Altay, daha önce de muhtelif kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde İzmir ve Azerbaycan'da çok sayıda kültürel, bilimsel ve ekonomik etkinlikler gerçekleştirdiklerini de belirterek, bu organizasyonların amacının Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel köprüler kurma, bilimsel ve ekonomik iş birliklerini geliştirme açısından açısından büyük rol oynadığını ifade etti.

Uzman isimlerden akademik değerlendirmeler

Panel oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Bakü Devlet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aydın Memmedov, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Toksoy ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nden Doç. Dr. Uğur Samancı yer aldı. Akademisyenler, Azerbaycan halkına karşı işlenen soykırımların tarihi ve hukuki yönlerini arşiv belgeleri ve akademik verilerle destekleyerek sundular.

Yaşanan acılar hukuki ve tarihi boyutlarıyla ele alındı

Prof. Dr. Erdoğan, Azerbaycan halkına yönelik sürgün ve katliamların tarihi süreç içindeki gelişimini arşiv belgeleriyle aktardı. Doç. Dr. Memmedov, olayların kronolojik ve toplumsal etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Toksoy, sunumunda bu olayları Türk medeniyeti düşüncesinde analiz ederken, Doç. Dr. Samancı ise soykırımların uluslararası hukuk açısından değerlendirmesini yaptı.

Panele yoğun katılım oldu

Etkinliğe akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve İzmirli vatandaş katıldı. Panel, katılımcıların sorularıyla interaktif bir tartışma ortamına dönüşürken, Azerbaycan halkının yaşadığı tarihi trajedilerin akademik platformlarda konuşulmasının önemi bir kez daha ortaya kondu. - İZMİR