İzmir'de Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

İZMİR'de, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Buca ilçesinde yapılan uygulamada G.Ö. isimli bir şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin sorgusunda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö., gözaltına alındı. Aynı gün ekipler, ilçede yapılan uygulamada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçlarından hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H. yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Burak UÇAR / İZMİR,