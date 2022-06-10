İzmir'de Arabalı Vapurların Sefer Sayısı Artırıldı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan talebi karşılayabilmek arabalı vapur seferlerini yeniden düzenledi. Arabalı vapurların cumartesi ve pazar günlerindeki sefer sayıları yarından itibaren artırılacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, arabalı vapur seferlerine yaz düzenlemesi yaptı. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle İzmirlilerin körfez ulaşımında yoğun olarak kullandığı arabalı vapurların cumartesi ve pazar günleri saat 20: 00 ile 23: 00 arasındaki sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Mevcutta 52 olan sefer sayısı 58'e çıkacak.

Yarından itibaren uygulanacak ve yaz döneminde geçerli olacak yeni sefer tarifesi için www.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

ANKA / Yerel