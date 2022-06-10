İzmir'de Arabalı Vapurların Sefer Sayısı Artırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Arabalı Vapurların Sefer Sayısı Artırıldı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan talebi karşılayabilmek arabalı vapur seferlerini yeniden düzenledi. Arabalı vapurların cumartesi ve pazar günlerindeki sefer sayıları yarından itibaren artırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan talebi karşılayabilmek arabalı vapur seferlerini yeniden düzenledi. Arabalı vapurların cumartesi ve pazar günlerindeki sefer sayıları yarından itibaren artırılacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, arabalı vapur seferlerine yaz düzenlemesi yaptı. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle İzmirlilerin körfez ulaşımında yoğun olarak kullandığı arabalı vapurların cumartesi ve pazar günleri saat 20: 00 ile 23: 00 arasındaki sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Mevcutta 52 olan sefer sayısı 58'e çıkacak.

Yarından itibaren uygulanacak ve yaz döneminde geçerli olacak yeni sefer tarifesi için www.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title