İzmir'de Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreliğine iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız, tüm saferlerimiz saat 17.00'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz." - İZMİR