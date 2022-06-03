İzmir'de Arabalı Vapur Tarifesine Güncelleme - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferlerine ilişkin tarifeyi güncellendi. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon ve TIR'lardan alınan geçiş ücretlerine zam yapılırken midibüs ve motosikletlerden alınan ücretlerde indirime gidildi. Araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ek ücret ise kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, arabalı vapur tarifelerinde güncelleme yaptı. Otomobil biniş ücreti 32 TL'den 35 TL'ye, minibüs ve kamyonet biniş ücreti 64 TL'den 70 TL'ye yükseltildi. Midibüs biniş ücreti ise 90 TL'den 70 TL'ye düşürüldü. Otobüs ve kamyon biniş ücreti 130 TL'den 140 TL'ye, TIR biniş ücreti ise 250 TL'de 270 TL'ye yükseldi. Motosikletlerde "250 cc altı ve üstü" olarak ayrı ayrı uygulanan ücret tarifesi teke düşürüldü. Motor hacmine bakılmaksızın tüm motosikletlerden alınacak ücret 9 TL olarak belirlendi. Daha önce 250 cc üzerindeki motosikletlerden 18 TL alınıyordu.

Araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ek ücret ise kaldırılırdı.

ANKA / Yerel