İzmir'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına gizlendi.

Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir'in kalbi konumundaki Kordon'da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti. - İZMİR