İzmir'de Açılan 7 Portatif Havuzda Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl dezavantajlı mahallelerde 7 portatif havuz birden açtı. Konak'ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova'da Meriç, Çiğli'de Yakakent, Beydağ'da Leylak, Menemen'de İsmet İnönü ve Kiraz'da ise Yeni Mahallesi'nde kurulan havuzlarda yüzme eğitimleri başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Şehrimizdeki her çocuğun sporla iç içe büyüyebilmesi için çalışıyoruz. Bu yıl sayısını 7'ye çıkardığımız portatif havuzlar ile kısıtlı imkanlara sahip çocuklarımız eğlenirken yüzme öğrenecek, beden sağlıkları gelişecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ise "Tunç Başkanımızın bizden özellikle istediği havuz sayısının artırılmasıydı. Kış boyunca portatif havuzların merkez dışı ilçelerde de kurulmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yaz toplam 7 havuzda yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermiş olacağız" diye konuştu.

ÖĞRENMEYE BAŞLADILAR

Beydağ'da açılan portatif havuzda eğitmenlik yapan Yasin Gezgen, bu iş için gönüllü olduğunu belirterek "Çocuklara yüzmeyi öğretmek ve sevdirmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de çok istekli ve öğrenmeye başladılar. Kayıtlarımız hala devam ediyor. İlerleyen yıllarda yeni şampiyonların çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

VELİLER DE MUTLU

Portatif havuz projesi aileleri de mutlu etti. Çocuğunu havuza getiren Mehmet Yılmaz, "Havuzdan çok memnunuz. Belediyemize teşekkür ederiz" diye konuştu. Bircan Yalçın ise "Çocuklarımız için çok iyi oldu, mutluyuz" dedi.

Nazan Değirmenci de daha önce böyle bir hizmet olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Çok güzel bir duygu. Çocuklar için bir farklılık oldu. Denize gidemediğimiz zamanlar oluyordu. Tunç Başkanımıza çok teşekkürler. Daha ne olsun."

6-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA EĞİTİM

Portatif havuzlarda iki ay boyunca 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Projeyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi, özgüven ve yaşama sevinçlerinin artması, aynı zamanda bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

ANKA / Yerel