Altın İçin Girdikleri Evde 81 Yaşındaki Yurttaşı Öldürdüler: 4 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde 81 yaşındaki E.K.'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, evde bulunan altınları çalmak için eve giren iki kişinin çıkan arbedede E.K'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesi Lale Mahallesi'nde 25 Aralık 2025'te yaşanan ve 81 yaşındaki bir yurttaşın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada, eşi tarafından yatak odasında hareketsiz bulunan 81 yaşındaki E.K'nın hayatını kaybetmesine neden olan olayın, hırsızlık amacıyla planlandığı ve şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği ortaya çıktı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Ş.Y.K. (49), H.Ş. (42), A.M.S. (19), H.A. (51), R.T. (41), H.E. (35) ve H.A. (44) gözaltına alındı. Şüpheliler, olayda kullanıldığı değerlendirilen iki bıçakla yakalandı.

Soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık amacıyla maktulün evine girdikleri, E.K'nın uyanması üzerine yaşanan arbede sırasında cinayetin işlendiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin maktulün evinde altın bulunduğunu öğrendikleri, plan yaparak iki kişinin eve girdiği, iki şüphelinin gözcülük yaptığı, diğer iki şüphelinin ise kaçış için araçla beklediği belirlendi. Evden çalınan çeşitli gıda malzemelerinin ise farklı adreslerde saklandığı ve bu adreslerde ele geçirildiği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, Ş.Y.K. (49), H.E. (35) ve H.A. (44) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.M.S. (19), H.A. (51), R.T. (41) ve H.Ş. (42) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.