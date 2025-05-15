İzmir'de 7 Ton Bozuk Peynir Ele Geçirildi

İzmir'de 7 Ton Bozuk Peynir Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde, iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk peynir ele geçirildi. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gıda teröristleri tonlarca bozuk peyniri vatandaşa yedirecekti

İzmir'de iki depoda 7 ton 12 kilo bozuk peynir ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirilirken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Depolardaki kontrollerde toplam ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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