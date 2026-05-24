İzmir'de 33 Kedinin Ölü Bulunmasına İlişkin Soruşturma... Savcılık, Şüphelinin Adli Kontrolle Serbest Bırakılmasına İtirazda Bulundu

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekimin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazda bulunuldu.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde çöp konteynerleri önünde bazıları yavru 33 kedinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

Veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça "çevreyi kasten kirletmek" ve "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, ancak sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliği kararına itirazda bulundu.

