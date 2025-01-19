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İzmir'de 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

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İzmir'de 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.F. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi.

25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısını İzmir polisi yakaladı

İZMİR - İzmir'de "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün şüphe üzerine durdurduğu M.F. isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten Öldürme" suçundan toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Çorum'da işlenen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir'de 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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