İzmir'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

KERİM UĞUR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda öğrencilerin yaptığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Konuşmasında 23 Nisan'ın önemine değinen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin bağrında tertemiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni onlara bırakacağım' derken bu milletin evlatlarındaki ruh kuvvetini biliyordu. Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli gerekçesi budur. Evlatlarımızı özgüvenli, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, manevi, insani ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu şuurla yetişen nesil, gelecekte vatanımız için en büyük güvence kaynağı olacaktır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki genç nüfusa baktığımızda şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki bizim evlatlarımız hem ülkemize hem de dünyaya nice değerler katacaktır. Onları gördükçe geleceğe olan inancımız perçinlenmektedir. Egemenlik, gelecek nesil çocuklarımızındır. Takdir edersiniz ki bu tarihi hatırlamamızın esas nedeni çıkaracağımız ders ve sonuçlarla kazanacağımız ideallerin geleceğimize ışık tutmasında gizlidir. Tarihe sadece geride kalmış olaylar olarak bakılmamalı, özüne ve ruhuna vakıf olarak geçmiş doğru okunmalı ve doğru anlamlandırılmalıdır. Bu kutsal emaneti muasır medeniyetimizin üzerine çıkarmak için üzerimize düşeni yapmaktan asla tereddüt etmeyecek bu cennet vatanı canları pahasına bize emanet eden ecdadımızın asil hatırasına layık olmak için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Konuşmanın ardından öğrenciler gösterilerini sergilediler. Öğrenciler gösteriyle Cumhuriyet Meydanı'nda adeta görsel bir şölen oluşturdu.