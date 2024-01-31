İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de '220 gram ekmek için 9 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.

3 Temmuz 2023'te ise İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu. - İZMİR