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İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, İzmir'de '220 gram ekmek için 9 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi. Bu kararla birlikte İzmir'de ekmek fiyatları yükselmiş oldu.

İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de '220 gram ekmek için 9 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.

3 Temmuz 2023'te ise İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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