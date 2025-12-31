İzmir'de Narkotik Operasyonu: 21 Kilo 200 Gram Skank Ele Geçirildi
(İZMİR) - Kemalpaşa'da durdurulan bir araçta 21 kilo 200 gram skank ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skank ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.