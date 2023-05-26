İzmir'de, '2026 Avrupa Gençlik Başkenti' İçin Yapılan Çalışmalar Masaya Yatırıldı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, 118’inci toplantısını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığında finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olan İzmir'de yürütülen çalışmalar konuşuldu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, 118'inci toplantısını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığında finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olan İzmir'de yürütülen çalışmalar konuşuldu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 118'inci toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bugün yapıldı. Kurul Başkanlığı'nı Mehmet Ali Kasalı'nın yaptığı toplantıda, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığında finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olan İzmir'de yürütülen çalışmalar konuşuldu. Başkan Tunç Soyer, bu unvanı İzmir'in alacağına inandığını belirterek, "Bu sayede gençlik için kültür, sanat, edebiyat, müzik, spor, turizm gibi çok farklı alanlarda kazanımlar elde edeceğiz. Gençlerle yapılan tüm çalışmaları uluslararası alanda tanıtma, İzmir'i tanıtma ve gençlik çalışmalarına daha fazla fon yaratma şansına sahip olacağız. Avrupa Gençlik Başkenti unvanı, sadece İzmir değil, Türkiye için büyük bir başarı demek" dedi.

"ÖNCÜ ROL TEŞKİL ETTİK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti olması için hazırlanan yol haritasına yönelik sunum yaptı. Anıl Kaçar, "Seçilen şehirler, bu sürede gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik yaşam ve kalkınma programlarını ortaya koyma fırsatı elde eder. Avrupa Gençlik Başkenti olmak için başvuru yapan İzmir, 2024 ve 2025 yıllarındaki adaylıkları düşünüldüğünde, ikinci kez Türkiye'den finale kalan tek şehir unvanına sahip. 2025 yılında Avrupa Gençlik Başkenti olmak için yaptığımız başvuruda, Türkiye'den tek başvuran kenttik. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti için Türkiye'den Ankara, Konya ve Antalya'nın da başvuru yapmasında öncü rol teşkil ettik" diye konuştu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de hazırladıkları İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu'nu paylaştı.

AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ

2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için İzmir ile İspanya'dan Malaga, Bosna Hersek'ten Saraybosna, Norveç'ten Tromso ve Portekiz'den Vila do Conde kentleri de yarışacak.

Avrupa Gençlik Başkenti unvanı, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi-ekonomik yaşam ve kalkınma programlarının ortaya koyma fırsatlarının artırılması, gençler için daha yaşanabilir şehir ekosistemlerinin iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusuyla ilgili çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığında Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve gençlik çalışmaları yürüten farklı kurum, kuruluş ve organizasyonlarla iş birliği halinde yıl boyunca sürecek. Üç aşamadan oluşan başvuru sürecinin ilkini başarıyla tamamlayarak finale kalan İzmir, haziran ve ağustos aylarında yapılacak 2. ve 3. başvurular için yine İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla katılımcı bir yöntemle yol alacak.