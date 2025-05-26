İzmir'de 19 Yıllık Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı

İzmir'de 19 Yıllık Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı
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İzmir'de 19 Yıllık Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı
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İzmir'de polis tarafından yapılan uygulamada, hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Şüpheli, çeşitli suçlardan aranan isimler arasında yer alıyordu.

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G., yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin, şüphe üzerine durdurdukları kişinin GBT uygulamasında "kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, parada sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve 7 bin 950 TL kesilmiş para cezası" suçlarından 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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