İzmir'de 168 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 168 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına sevkiyat yapılacağı yönünde bilgi aldı. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 168 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.