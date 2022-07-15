İzmir'de 15 Temmuz anması başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İzmir'de binlerce kişinin katılımıyla anılmaya başlandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Konak Meydanı alanını doldurdu.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de düzenlendi. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. İzmir'deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri de katılım gösterdi. Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra mehter takımı sahne aldı.

Azerbaycanlı kadın şiir yazdı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Tamella Tan, "30 yıldır Türk vatandaşıyım. Azerbaycan'da da harp yaşadık. Ben de 15 Temmuz için bir şiir yazdım" diyerek "Türk askerim" adlı şiirini okudu. Hikmet Yiğitelli isimli genç ise "Bir genç olarak 15 Temmuz bizim için çok değerli. O gün Türkiye'nin tekrar doğduğu gündür. Şehitler ölmez. Biz bugün bu meydanda şehitlerle beraberiz" dedi.

Gece saatlerine kadar devam edecek

Program çerçevesinde 21.30'da Vali Köşger konuşma yapacak. Konuşma sonrası Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapılacak. Ardından siyasi parti il başkanları, rektörler, milletvekilleri de birer konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı halka hitabı ise canlı olarak ekranlardan verilecek. Saatler 22.25'i gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından tasavvuf musiki dinletisi icra edilecek. 22.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrının gösterimi yapılacak. 22.50'de semazen gösterisi düzenlenecek. 23.10'da 15 Temmuz Senfonik Destanı barkovizyon gösterisi yapılacak, 23.35'te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar gösterilecek. 23.40'ta, kahramanlık türküleri konseri icra edilecek. 00.13'te tüm camilerde aynı anda sela okunacak, 00.20'de Fetih Suresi okunup dua edilecek.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel