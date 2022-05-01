İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları devam ediyor

İZMİR (İHA) - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda devam ediyor.

İzmir'de 1 Mayıs coşkusu sürüyor. Binlerce vatandaş, kutlamaların düzenlendiği Gündoğdu Meydanı'na gruplar halinde giriş yaptı. Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde flamalar taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı. Kutlamalar çerçevesinde meydana kurulan sahnede işçilerin talepleri sıralandı. 3 bin emniyet personelinin güvenliği sağladığı kutlamalarda saat 14.00'de Edip Akbayram konser verdi.

Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Bu cümle hak ettiğimiz refahın anahtarıdır. Bugün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa. Dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız, yine hep beraberiz. Omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

Soyer'in ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin metni komite üyelerince okundu. Komite metninde, "Bu böyle gitmez diyerek emeğin ülkesine uyanacağımız günlerin şafağını söktürmek için 1 Mayıs alanlarında buluşanlar merhaba. Bugün emeğiyle geçinenlerin, yepyeni bir hayatı elleriyle filizlendirecek olanların birlik, mücadele ve dayanışma günü. Dünyanın her yerinde sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, güvencesizlik derinleşiyor. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik, siyasal, toplumsal kriz, gıda krizinin, tedarik zincirlerinde yaşanan krizin boyutlarını da büyütüyor. Dünyanın büyük bölümünde emekçiler 1 Mayıs'ı pandeminin derinleştirdiği eşitsizliklerle, sömürüyle, ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşılıyor. İşçi sınıfının değiştirme gücünü kuvveden fiile çıkarmak, eşit özneler olmak, üretenler olarak yönetenler de olmak için laikliği, emperyalizme, savaşa, halkları birbirine düşman eden politikalara karşı bağımsızlığı ve barışı kazanmak için bir adım geri atmadan mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Konuşmaların ardından Edip Akbayram konser verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel